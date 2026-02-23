BBB 26: internautas pedem expulsão de Ana Paula após confusão





A segunda-feira (23) foi marcada por uma intensa mobilização nas redes sociais em torno do BBB 26, exibido pela Big Brother Brasil, da TV Globo. A frase Ana Paula expulsa figurou entre os assuntos mais comentados do dia, dividindo opiniões entre defensores e críticos da participante. O estopim da polêmica foi o momento em que Ana Paula amassou o chapéu de Alberto Cowboy durante a formação do paredão. Para parte do público, a atitude poderia resultar em punição. Já outros internautas aproveitaram a situação para pedir a saída de uma das favoritas ao prêmio milionário.

O conflito ganhou força após Alberto Cowboy citar Gerardo Henrique Machado Renault, pai da jornalista, em meio a uma discussão. A menção foi entendida por ela como algo pessoal e desnecessário dentro do jogo. Revoltada, Ana Paula reagiu imediatamente. Apesar da repercussão, até agora não houve anúncio oficial de penalidade por parte da produção. A expectativa é de que o apresentador Tadeu Schmidt apenas faça uma advertência, como já ocorreu em situações anteriores no programa.

Repercussão e histórico de conflitos

Nas redes, o debate segue acalorado. Um usuário questionou: "Várias pessoas já foram expulsas por muito menos. Mas quando é ela, a régua muda? Regra é regra ou depende do participante?". Outro rebateu: "Os desocupados subindo a tag Ana Paula expulsa porque não tiram na votação". Embora o reality costume reprovar atitudes contra objetos pessoais, expulsões por esse motivo não são comuns. Em edições passadas, episódios semelhantes geraram advertências, mas não eliminações.

A discussão começou após o paredão, quando Ana Paula conversava com Jonas Sulzbach sobre critérios de voto. No meio do embate, Alberto Cowboy insinuou que Milena Lages teria facilitado uma prova para que ela pudesse reencontrar o pai. A jornalista considerou a fala um golpe baixo e acusou o rival de ultrapassar os limites do confinamento. Mais tarde, no quarto, explicou que ouvir o nome do pai em meio ao jogo atingiu um ponto sensível, justificando sua reação exaltada.