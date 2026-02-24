Globo inicia atividades internas para retorno de Malhação em formato vertical





A Globo está nos preparativos para retomar as atividades com Malhação. A novela teen, que permaneceu no ar na emissora entre 1995 e 2022, será resgatada em formato vertical, com foco direto nas redes sociais.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, no setor interno da emissora da família Marinho, o retorno do formato passou a ganhar forma, e, por enquanto, apenas no digital. Para o pontapé inicial, foram abertos testes com crianças para compor o elenco.

O anúncio do retorno de Malhação, inclusive, foi feito durante uma live interna com funcionários da Globo, em dezembro de 2025. Segundo o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, a ideia é criar "uma novelinha com atores de verdade, jovens atores", mirando a presença digital da Globo e dialogar com novas linguagens.

A Globo decidiu encerrar Malhação em 2020, depois de 25 anos no ar, sem deixar um substituto para aquele espaço, que hoje é ocupado pelas tramas do Vale a Pena Ver de Novo. Consequentemente, a extinção da trama teen ocasionou numa escassez na revelação de novos talentos.