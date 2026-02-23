Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício reage a pressão por estreia como ator - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, fará sua estreia como ator na Globo. O jovem integra o elenco de Quem Ama Cuida, próxima novela das nove prevista para maio, no lugar de Três Graças.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o artista viverá o filho da personagem de Flávia Alessandra e de Alexandre Borges, o padrasto. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou as expectativas pela sua estreia, após ter feito recentemente fez seu primeiro trabalho profissional no filme Preto no Branco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Vou emendar o filme com a novela, graças a Deus. Muito feliz com um ano refleto de trabalho. É tudo o que eu sempre quis", afirmou Pietro Antonelli. O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, por sua vez, afirmou que, apesar da pressão, se sente extremamente tranquilo.

"Não me sinto nervoso, minha cabeça está sempre focada em dar meu melhor, e isso é o bastante", concluiu o jovem artista.