Por onde andam os integrantes do Rush após o fim da banda?

O fim definitivo do Rush, uma das bandas mais icônicas do rock progressivo, foi selado com a morte do baterista e letrista Neil Peart em 7 de janeiro de 2020. Desde então, os fãs se perguntam sobre o futuro dos membros remanescentes. Geddy Lee, baixista e vocalista, e Alex Lifeson, guitarrista, seguiram por caminhos distintos, mas mantêm a parceria musical viva.

Os últimos anos foram de intensa atividade para os dois músicos, que exploraram projetos pessoais e, ocasionalmente, se reuniram no palco para homenagear amigos e celebrar o legado da banda. Nesta segunda-feira (23/2), a banda canadense anunciou a nova turnê mundial, Fifty Something Tour, para 2027, com shows em Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Geddy Lee: autobiografia e TV

Geddy Lee mergulhou em projetos que revisitam sua trajetória e sua paixão pela música. Em 2023, ele lançou sua autobiografia, My Effin' Life, um livro de memórias que detalha sua vida desde a infância como filho de sobreviventes do Holocausto até o estrelato mundial com o Rush. O lançamento foi acompanhado por uma turnê de palestras em que ele compartilhou histórias com o público.

Além da literatura, Lee estrelou a série documental Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?, disponível no Paramount+. No programa, ele viaja para conversar com outros baixistas renomados, como Les Claypool (Primus) e Robert Trujillo (Metallica), explorando a fundo o papel do instrumento na música. O músico também abriu seus arquivos e lançou duas demos inéditas de sua carreira solo, gravadas em 1999.

Alex Lifeson: novo projeto e leilões

Alex Lifeson, por sua vez, canalizou sua energia criativa em um novo projeto musical chamado Envy of None. Formado em 2021, o grupo tem uma sonoridade que se afasta do rock progressivo do Rush, explorando texturas eletrônicas e atmosféricas. O álbum de estreia autointitulado foi lançado em 2022 e bem recebido pela crítica especializada.

Lifeson também se manteve ativo com participações especiais em álbuns de outros artistas e promoveu um grande leilão beneficente com parte de sua lendária coleção de guitarras. O evento arrecadou fundos para causas sociais e deu aos fãs a chance de adquirir instrumentos históricos que marcaram a carreira do Rush.

