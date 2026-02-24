Filha de ator famoso é encontrada morta em casa

Uma tragédia familiar envolvendo um nome conhecido de Hollywood veio à tona nesta terça-feira (24). Katherine Elizabeth Short, de 42 anos, filha do famoso ator Martin Short, foi encontrada morta em sua residência, de acordo com informações divulgadas pelo TMZ.

Segundo o site, a polícia de Los Angeles e o corpo de bombeiros foram acionados na segunda-feira (23), pouco depois das 18h40 (horário do Pacífico), para a casa localizada na região de Hollywood Hills. No local, ela já foi encontrada sem vida. Ainda conforme o TMZ, autoridades relataram que a causa da morte teria sido um ferimento de bala autoinfligido, caracterizando suicídio.

Katherine era filha do ator com Nancy Dolman, que faleceu em 2010 após três décadas de casamento com o artista. Apesar da fama do pai, ela levava uma vida discreta, distante dos holofotes, e raramente aparecia em eventos públicos. A última vez em que foi vista publicamente, segundo o site, foi em janeiro de 2020, em West Hollywood.

Formada em Serviço Social pela Universidade de Nova York, ela também obteve mestrado na área pela Universidade do Sul da Califórnia e atuava como assistente social em Los Angeles. Além disso, participava da organização beneficente Bring Change 2 Mind, voltada ao combate do estigma relacionado à saúde mental.

Katherine era a mais velha dos três filhos do ator. A notícia surge em meio a um período delicado para a família, já que, nas últimas semanas, o artista havia prestado homenagens à amiga de longa data Catherine O’Hara após seu falecimento. O ator, que tem um espetáculo marcado ao lado de Steve Martin para este sábado em Minneapolis, ainda não confirmou, por meio de representantes, se a apresentação será mantida.

