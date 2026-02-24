Do funk ao piseiro: como o TikTok cria os novos ídolos da música

De um dia para o outro, uma música que ninguém conhecia domina as paradas, impulsionada por milhões de vídeos curtos. Esse fenômeno, que impulsionou artistas como MC Negão, que hoje tem mais de 1 milhão de seguidores, revela o poder do TikTok como a principal vitrine para novos talentos da música brasileira, especialmente no funk e no piseiro.

A plataforma redefiniu as regras do sucesso. Antes, o caminho para o estrelato dependia de gravadoras e rádios. Hoje, um trecho de poucos segundos com uma batida contagiante e uma coreografia simples pode ser o suficiente para criar um hit nacional. O processo é orgânico e movido pelos próprios usuários.

O algoritmo como empresário musical

O segredo está no algoritmo da plataforma, que funciona como um caça-talentos digital. Ele não prioriza apenas o número de seguidores do artista, mas o engajamento que uma música gera. Quando um áudio começa a ser usado em muitos vídeos, o sistema o distribui para um público ainda maior, criando uma bola de neve.

Funciona assim:

O gatilho inicial: um trecho marcante da música, geralmente o refrão, é usado em um vídeo.

A viralização: usuários replicam a ideia, criando suas próprias versões de danças, dublagens ou memes com o mesmo áudio.

O resultado: a música se espalha exponencialmente, e a curiosidade leva o público a procurar a canção completa em outras plataformas de streaming.

Gêneros como o funk, o piseiro e o brega-funk se beneficiam diretamente desse modelo. Suas batidas fortes e letras diretas são perfeitas para os desafios de dança que se tornam virais. O resultado é um ciclo constante de novas músicas e artistas surgindo de forma quase instantânea, muitas vezes sem qualquer investimento tradicional em marketing.

Essa nova dinâmica encurtou a distância entre o artista e o público, mas também trouxe novos desafios. A velocidade com que um sucesso surge é a mesma com que pode desaparecer, exigindo uma produção contínua de conteúdo com potencial para viralizar. A indústria musical agora joga um jogo mais rápido, onde a atenção do público é o prêmio principal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.