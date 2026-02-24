Educação ambiental marca a "Experiência Animal" no Zoo de Brasília

Com tecnologia, interatividade e foco em educação ambiental, o Zoológico de Brasília propõe vivência sensorial do universo animal por meio de circuito interativo, a exposição “Experiência Animal”. Em cartaz desde 11 de fevereiro, a atração gratuita e acessível para todas as idades, tem fim previsto para 11 de maio.

Por meio da exposição, os visitantes podem testar a própria força e se comparar a animais, como guepardo. Também podem ouvir sons da fauna, sentir diferentes texturas que remetem a pelos e penas de animais, além de explorar ambientes inspirados em diferentes ecossistemas.

Com mediação pedagógica e recursos de acessibilidade, a exposição foi projetada para fortalecer a conexão entre pessoas e animais, aproximando o público da biodiversidade brasileira e de outros ecossistemas chaves no mundo, como forma de incentivo ao respeito à natureza e a preservação do meio ambiente, desde a infância. A experiência aposta no aprendizado ativo, no qual a interação e a experimentação transformam a curiosidade em conhecimento.

O idealizador do projeto, Bruno C. de Macedo, conta como surgiu a ideia. “A Experiência Animal nasce do desejo de reconectar as pessoas com a natureza, de uma forma sensível e envolvente. Queremos que o visitante não apenas observe os animais, mas se conecte com eles, compreenda seus habitats e saia do zoológico com mais consciência sobre a importância da preservação ambiental”, diz.

A exposição “Experiência Animal” é voltada para crianças, jovens e adultos. Dividida em quatro principais zonas com diferentes atrações, cada espaço foi planejado para estimular os participantes e tornar o Zoológico um ambiente ainda mais acolhedor, educativo e inovador. Ao final do percurso, os visitantes poderão levar para casa lembranças educativas, que estimulam o cuidado com a natureza mesmo após a saída do parque.

Principais atrações da Experiência Animal

Zona 1 – Savana das patas: espaço interativo onde o público testa sua força no Patadômetro e sua velocidade na esteira de tração. Correndo com os bichos, comparando-se a animais como o guepardo. Também inclui o painel tátil "De quem é a pata?", com curiosidades sobre pegadas diversas.

Zona 2 – Bosque dos sentidos selvagens: imersão sensorial focada no tato e audição. Oferece um painel de texturas e um ambiente de floresta com árvores cenográficas para o desafio auditivo "Que som é esse?".

Zona 3 – Ateliê das criaturas encantadas: área educativa com quizzes interativos e a atividade “Monte sua espécie", onde os visitantes criam animais em painéis magnéticos. Conta também com vídeos sobre o ciclo das borboletas e uma mesa de pintura para crianças.

Zona 4 – Cúpula da sabedoria animal: a expedição fluvial traz fatos sobre peixes-boi e ariranhas em tablets, enquanto o mergulho encantado traz projeções e TVs para revelar anfíbios raros, como o minúsculo sapinho-pulga.

Serviço

Exposição Experiência Animal

11 de fevereiro a 11 de maio, das 10h às 16h de terça a domingo. No Zoológico de Brasília. Entrada gratuita mediante ingresso regular do zoológico. Classificação indicativa livre.





