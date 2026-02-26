Zé Felipe se manifesta sobre rumores de que ser gay





O cantor Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para rebater comentários sobre sua orientação sexual. Ao interagir com seguidores por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, ele respondeu diretamente ao questionamento: "Para aquelas pessoas que falam que você é gay. O que dizer?".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sem rodeios, o artista respondeu em vídeo: "Não tem que dizer nada. Se eu tivesse dando o rabo, o rabo que ia estar sendo dado era o meu, não era o de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso? Ciúme do c dos outros, é?"*. A gravação foi publicada nos Stories acompanhada de um emoji de riso, indicando o tom descontraído da resposta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: André Marques esclarece dúvida dos fãs e responde se é bissexual



Histórico de relacionamentos

Ao longo da carreira, Zé Felipe teve relacionamentos públicos apenas com mulheres. No fim do ano passado, ele viveu um breve romance com Ana Castela, que durou cerca de dois meses e terminou pouco depois de passarem o Natal em família. Antes disso, o cantor foi casado por cinco anos com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Leia também: Bloco das Montadas se apresenta com baile de ressaca



O sertanejo também já se relacionou com Isabella Formagio e ficou noivo de Isabella Arantes, com quem esteve entre 2019 e 2020. Atualmente, a dançarina namora o surfista Gabriel Medina.