InícioDiversão e Arte
Famosos

Zé Felipe se manifesta sobre rumores de que ser gay

Cantor falou sobre os rumores sobre sua sexualidade

Zé Felipe se manifesta sobre rumores de que ser gay - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Zé Felipe se manifesta sobre rumores de que ser gay - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para rebater comentários sobre sua orientação sexual. Ao interagir com seguidores por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, ele respondeu diretamente ao questionamento: "Para aquelas pessoas que falam que você é gay. O que dizer?".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Sem rodeios, o artista respondeu em vídeo: "Não tem que dizer nada. Se eu tivesse dando o rabo, o rabo que ia estar sendo dado era o meu, não era o de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso? Ciúme do c dos outros, é?"*. A gravação foi publicada nos Stories acompanhada de um emoji de riso, indicando o tom descontraído da resposta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Histórico de relacionamentos

Ao longo da carreira, Zé Felipe teve relacionamentos públicos apenas com mulheres. No fim do ano passado, ele viveu um breve romance com Ana Castela, que durou cerca de dois meses e terminou pouco depois de passarem o Natal em família. Antes disso, o cantor foi casado por cinco anos com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O sertanejo também já se relacionou com Isabella Formagio e ficou noivo de Isabella Arantes, com quem esteve entre 2019 e 2020. Atualmente, a dançarina namora o surfista Gabriel Medina.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/02/2026 23:17
SIGA
x