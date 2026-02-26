Bloco das Montadas se apresenta com baile de ressaca

Após conquistar, pela quinta vez, o título de Melhor Bloco de Carnaval no Prêmio CB Folia 2026, o Bloco das Montadas promove uma despedida oficial da temporada com uma edição especial da tradicional festa de ressaca carnavalesca neste sábado (28/02). O evento será na Casa, Parque da Cidade, e a entrada é gratuita a partir das 18h, mediante convite digital.

A festa da ressaca celebra, além do confinamento da folha, a força política, artística e cultural do coletivo Drag District, que eleva o quarteirão a um dos dois maiores símbolos de diversidade do cenário brasileiro.

Na programação do evento, nomes consagrados da cena local, como Patty Peronti, Tulio Bueno e Ella Nasser, comandam a pista com sets que transitam entre o pop e o brasileiro. Sob a direção de figuras como Ruth Venceremos, o quarteirão se reafirma como um território de conforto, alegria e defesa da democracia.

Criado em 2018 pelo Drag District, o quarteirão nasceu no Setor Bancário Norte com o propósito de trazer a arte drag e narrativas historicamente marginalizadas para o centro do poder político nacional. Desde então, consolidou-se como um espaço de resistência, profissionalização artística e celebração da diversidade.





Bloco das Montadas – O último grito do carnaval

No Em Casa, Parque da Cidade (antigo Pesque e Pague), neste sábado (28/02), a partir das 17h. A renda pode ser adquirida pelo site Sympla .