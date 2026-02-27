Andressa Urach expõe luta contra transtorno e faz forte desabafo

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última quinta-feira (26/2), e dividiu seu relato com os seguidores sobre saúde mental e transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão e, em especial, o transtorno de borderline.

"Não é frescura"

Através do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum, que já foi diagnosticada com a condição mental, abriu o coração acerca do assunto: "Pessoas que têm transtorno bipolar ou borderline, como eu, sentem tudo com mais intensidade, e isso não é frescura, não é falta de Deus e não é fraqueza. É o cérebro funcionando de forma mais sensível", explicou.

Andressa Urach destacou, ainda, que "quem tem esses transtornos, sente mais, sofre mais, ama mais, se machuca mais e por isso pode ser mais vulnerável". Além disto, a ex-modelo avisou que situações como relacionamentos abusivos, pessoas manipuladoras, líderes que controlam pelo medo e curas milagrosas sem base médica.

Por fim, a criadora de conteúdo adulto também advertiu que o uso de substâncias utilizadas em rituais, ou sem prescrição médica, pode causar episódios de mania e crises graves. Saúde mental vale mais do que qualquer promessa de cura milagrosa, finalizou Urach.

