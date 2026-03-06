InícioDiversão e Arte
Dança da morte: confira o filme de terror LGBTQIA+ e pop de Tina Romero

Com ambientação em uma boate, filme 'Queens of the dead' traz muitos mortos-vivos para o primeiro plano

Cena de Queens of the dead (de Tina Romero) - (crédito: Imovision/ Divulgação)
Crítica // Queens of the dead ★★

Um filme em nada cerebral, até porque vários dos personagens já tiveram a mentalidade consumida por violentos e letárgicos ataques, no meio da rua. Alguns dos atos violentos se passam nas imediações de um galpão badalado, uma vez que abriga disputada pista de dança nova iorquina. É nesta tonalidade de um terror cômico que transcorre a narrativa do longa-metragem assinado por Tina Romero, ninguém menos do que a filha do mestre do terror George Romero, para sempre lembrado pelo clássico A noite dos mortos-vivos (1968).

Muito da ação se passa na pista dominada pela presença de Ginsey (Nina West, de RuPal´s Drag Race), num gueto entrincheirado no Brooklyn. No roteiro de Erin Judge e da própria Tina, há espaço para um apocalipse explosivo, mas igualmente para um excesso de personagens, muitos deles sem a menor relevância.

A personagem de Katy O'Brian, Drei, é quem administra a casa de clubbers na qual, no passado, Sam (Jaquel Spivey) perdeu toda e qualquer confiança em se apresentar. Algo desprendido do universo retratado, Barry (Quincy Dunn-Baker, de Que horas eu te pego?) serve como uma testemunha (tal qual um espectador desavisado) de episódios espalhafatosos e sem muito sentido. Nas performances quem chama a atenção é Margret Cho (na pele da ciumenta lésbica Pops) e Jax (Samora la Perdida), uma dançarina às vias de ser presa pelo grupo. Tina Romero, aparentemente, beneficia iniciados (as primeiras imagens são muito engraçadas), nesta jornada cada vez mais nonsense.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 06/03/2026 07:22
