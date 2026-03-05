Diretor da trilogia 'O senhor dos anéis' será homenageado em Cannes

O cineasta neozelandês Peter Jackson, diretor de sucessos como a trilogia de O senhor dos anéis, O Hobbit e King Kong, receberá a Palma de Ouro Honorária do 79º Festival de Cannes. O prêmio será entregue na cerimônia de abertura do festival, em 12 de maio, na França.

A decisão de homenagear o diretor parte do reconhecimento de um “trabalho que mistura blockbusters de Hollywood e filmes de autor, com visão artística extraordinária e audacidade tecnológica”, anunciou a organização do Festival nesta quinta-feira (5/3). No ano passado, o cineasta americano Robert De Niro foi premiado. Nomes como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster e Meryl Streep também já receberam a homenagem.

O primeiro trabalho de Jackson apresentado no Festival de Cannes foi Náusea total, em 1988. O diretor voltaria em 2001, com uma prévia de O senhor dos anéis: a sociedade do anel. No total, a trilogia foi premiada com 17 Oscars. Jackson trabalhou ainda em longas como Fome animal (1987); Almas gêmeas, indicado ao Oscar de Melhor roteiro original em 1995; e, mais recentemente, They shall not grow old, em 2018.