Ator do DF, Danilo Castro é premiado em festivais internacionais de cinema

O ator cearense Danilo Castro, radicado em Brasília há 13 anos, recebeu, nessa segunda-feira (2/03), prêmio de Melhor Ator em Cinema Brasileiro de Curta-Metragem no All That Moves International Film Festival, realizado em São Paulo, onde concorrem obras audiovisuais de várias partes do mundo.

A premiação é fruto do trabalho em Além da culpa, filme assinado pelo diretor brasiliense Israel Córdova. A obra acumula 18 prêmios entre festivais nacionais e internacionais, sendo este o segundo prêmio de Melhor Ator para Danilo. Em dezembro de 2025, o ator também recebeu o prêmio Best Actor Silver do New York Movie Awards, realizado nos Estados Unidos (EUA).

“Receber um prêmio exige que oportunidades boas apareçam. Há um trabalho invisível gigantesco que é construído de forma estratégica pra se chegar até esse reconhecimento, seja numa boa formação, no networking, no desenvolvimento de uma trajetória sólida”, disse o artista. “É um sinal de que executei o ofício a ponto de comunicar de forma efetiva e contundente as mensagens-chave do filme, que são tão relevantes”.

Reconhecimento e perspectivas

Danilo interpreta Mauro, personagem central da trama, que vive um encontro transformador com Léo (Bruno Estrela) em uma fazenda isolada. Entre silêncios, tragos de cigarro, goles de cachaça e desejos reprimidos, Mauro experiencia o conflito entre afeto e conservadorismo, família e religião.

“Desde o começo, Danilo conseguiu dar profundidade e humanidade ao drama, revelando as dores silenciosas da comunidade LGBTQIA+ no Brasil rural. De forma muito espontânea, ele também preparou o elenco do filme, o que para mim foi uma grata surpresa”, disse o diretor, Israel Córdova.

A expectativa é de que Além da culpa seja exibida em festivais de Brasília em 2026.

Para o ator, que vem sendo cotado para obras de repercussão nacional este ano, o prêmio pode abrir novas portas. “Eu me entendo artista desde muito novinho. E só agora, aos 36, estou recebendo meus primeiros prêmios. O coração aquece, pula de alegria. Eu sou grato ao time todo do projeto, que se abriu de forma muito sensível à minha criação e me potencializou nessa obra. Foi um espaço de muita escuta ao que eu ponderava, muita troca”, afirmou Danilo.

E completa: “E aos júris dos festivais, que reconheceram o esforço que é construir um personagem tão duro, cheio de um desejo latente, que transparece na obra de forma muito discreta pelo suor na pele, pela respiração, pela lágrima e pelo olhar do personagem. O trabalho é muito mais sobre o que não é dito, do que sobre”.

A cerimônia de premiação deve ocorrer no final de abril, na capital paulista.

Trajetória

Graduado em artes cênicas pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Danilo é também mestre em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB). Com uma carreira que atravessa o teatro, o audiovisual, a literatura e o jornalismo, o ator reúne experiências no Brasil e em Portugal.

Na televisão, viveu Eliseu na novela portuguesa Morangos com açúcar 6, da TVI; interpretou o vilão Patrício na série Jenipapo, financiada pela Ancine; participou das novelas Dona de mim e Terra e paixão, na Globo, além de séries como Cine Holliúdy e Rensga Hits, na Globoplay. No teatro, assinou texto, direção e atuação em projetos como o biodramático Achados & Perdidos, Revoar e Uma rapadura, três atores e uma história.