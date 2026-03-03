InícioDiversão e Arte
CINEMA

"A vida secreta dos meus três homens": reflexão lenta da nossa sociedade

Exibido na Mostra de Tiradentes, filme de Letícia Simões estreia nesta quinta-feira

Cena do filme
Cena do filme "A vida secreta dos meus três homens", de Letícia Simões - (crédito: Gabriel Manes)

Há filmes que investigam o Brasil pela via do arquivo; outros, pela memória íntima. Em A vida secreta dos meus três homens, de Letícia Simões, essas duas trilhas se cruzam como se fossem a mesma estrada. Partindo da evocação de três figuras masculinas, o avô, o pai e o padrinho, a diretora constrói uma fábula histórica que mistura ensaio, documentário e imaginação poética para responder a uma pergunta que parece simples, mas é quase insuportável: como chegamos ao Brasil de hoje?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Exibido na Mostra de Tiradentes e em festivais internacionais como o Hot Docs e o RIDM, o longa assume desde o princípio sua vocação ensaística. Não se trata de reconstituir fatos friamente, mas de interrogar imagens, silêncios e contradições familiares como quem apalpa uma ferida antiga. Entra em cartaz nesta quinta (5/3), em todo o território nacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cena do filme "A vida secreta dos meus três homens", de Letícia Simões
Cena do filme "A vida secreta dos meus três homens", de Letícia Simões (foto: Gabriel Manes)

O filme se organiza em três blocos bem definidos, em pouco mais de uma hora e 10 minutos que se dividem entre os retratos de Fernando, Arnaud e Sebastião. Essa estrutura segmentada é ao mesmo tempo virtude e limitação.

No primeiro movimento, emerge a figura do avô envolvido com um grupo de justiceiros. No segundo, o pai boêmio cuja proximidade com a ditadura militar e possível atuação como delator do SNI lança uma sombra moral sobre a genealogia. Por fim, o padrinho: fotógrafo negro e gay em um país estruturalmente racista e homofóbico, atravessado por perdas e silenciamentos. O que une esses três homens, como a própria diretora afirma, é a experiência da violência, ora exercida, ora sofrida, ora internalizada.

Saiba Mais

O roteiro opta por não oferecer catarse nem julgamento explícito. Em vez disso, aposta na dúvida, na fabulação, na hipótese. A narradora vivida por Nash Laila conduz essa travessia com uma presença que é menos dramática e mais meditativa, quase como se estivéssemos ouvindo um diário sussurrado. Há momentos em que essa escolha aproxima o espectador da intimidade da diretora; em outros, a cadência contemplativa ameaça transformar a experiência em algo excessivamente rarefeito.

Letícia Simões demonstra habilidade no uso de imagens de arquivo, registros em película e sequências animadas que ampliam a dimensão subjetiva do relato. Ao apresentar fotografias antigas, especialmente as feitas por Sebastião, o filme alcança seus momentos mais potentes. A ideia de que a imagem é silenciosa, mas pode ser provocada, tensionada, quase violentada pela pergunta, dá ao longa uma densidade conceitual rara.

Entretanto, essa atmosfera sensorial e investigativa cobra um preço. A narrativa pode parecer enfadonha para quem espera uma progressão dramática mais convencional. Os três blocos, embora claros, funcionam como compartimentos quase autônomos; falta, por vezes, um fluxo mais orgânico que costure as histórias com maior vigor emocional. O filme parece mais interessado em refletir do que em envolver. E essa é uma escolha estética legítima, mas que restringe seu alcance.

As atuações de Guga Patriota, Giordano Castro e Murilo Sampaio não buscam o realismo tradicional. São presenças que orbitam o simbólico, figuras que existem tanto como personagens quanto como espectros históricos. Essa ambiguidade é um dos achados do longa: não estamos diante de biografias, mas de arquétipos de um país atravessado por autoritarismo, masculinidades violentas e silenciamentos estruturais.

A vida secreta dos meus três homens é um filme de revelações. Algumas íntimas, outras coletivas. Ao expor que o avô foi justiceiro, que o pai pode ter sido delator da ditadura e que o padrinho viveu à margem por ser negro e gay, Letícia Simões transforma a árvore genealógica em metáfora nacional. O Brasil, parece dizer o filme, é feito tanto de perpetradores quanto de vítimas e, muitas vezes, os dois coexistem na mesma família.

Não é um filme de grande impacto popular, nem pretende ser. Seu alcance é mais reflexivo. Para espectadores dispostos a aceitar a lentidão como método e a fabulação como ferramenta política, a experiência pode ser profundamente instigante. Para outros, soará excessivamente entediante.

Não chega a ser um novo clássico do cinema ensaístico brasileiro, mas tampouco é uma oportunidade perdida. É um exercício honesto e esteticamente coerente de encarar o passado, mesmo quando ele devolve o olhar com desconforto.

  • Google Discover Icon

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 03/03/2026 16:48
SIGA
x