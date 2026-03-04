Rodrigo Bocardi abre o jogo sobre demissão da Globo: "Interessava eu não estar ali" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rodrigo Bocardi, que anunciou seu desligamento da Globo no ano passado, após 25 anos de atividades na emissora, abriu o jogo sobre sua saída, e apontou que interesses internos contribuíram para tal.

Interessava a muita gente eu não estar ali. Interessava a muita gente eu não falar tudo o que eu falava. E tem questões de disputas e tal, declarou, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Rodrigo Bocardi explicou que sua demissão ocorreu por descumprimento de normas éticas internas, e que o caso envolveu apuração do setor de compliance, em meio a relatos sobre possíveis atividades externas incompatíveis com as diretrizes da empresa. É uma relação de trabalho de um funcionário com uma empresa. Mas tem todo o contexto que você já viu aí eu falar, da questão de construção de inimizade, afirmou.

Acerca dos rumores de que possuía uma reputação negativa nos bastidores da Globo, o ex-âncora do Bom Dia São Paulo provocou: Todo mundo que trabalhou comigo diretamente quer ligar agora? Liga. Liga agora. Faz uma surpresa, faz uma entrevista com uma pessoa que trabalhou comigo diretamente para saber qual era o ambiente, qual era a parada, que jogo eu jogava, afirmou.