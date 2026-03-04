Presidente do Celta pede que Madonna devolva camisa simbólica do clube

A presidenta do Celta de Vigo, Marián Mouriño Terrazo, surpreendeu o mundo do futebol ao pedir publicamente que Madonna devolva a camisa do clube que ela ganhou de presente e a usou em um show realizado no Estádio Balaídos, em 1990.

Segundo Marián, a peça ganhou caráter simbólico ao longo dos anos e passou a representar parte importante da memória institucional do clube. Na carta enviada à artista, a presidenta destaca que o episódio, na época, questionou a ordem estabelecida e enfrentou aqueles que fingem dizer o que ela pode ou não fazer, postura que, de acordo com a dirigente, o clube também defende.

Ao mesmo tempo, Marián condiciona o pedido à possibilidade de a cantora ainda possuir a camisa. Caso isso ocorra, Marián solicita a devolução do item, pois considera que ele representa um ato de memória e uma parte emocional do legado do Celta.

O pedido acontece às vésperas do confronto contra o Real Madrid, quando o clube pretende destacar momentos históricos ligados à sua trajetória e homenagear a cantora rainha do Pop.