Autódromo de Brasília abrirá as pistas para o Mega Drift 2026

O Mega Drift terá uma mudança significativa para 2026. Pela primeira vez, todas as etapas da temporada serão disputadas em uma pista oficial. A quinta edição consecutiva do torneio será realizada integralmente no Autódromo de Brasília.
O campeonato tem três etapas confirmadas pela organização: 8 a 10 de maio, 3 a 5 de julho e 2 a 4 de outubro. A expectativa é de fins de semana marcados por disputas técnicas mais exigentes, maior padronização operacional e melhores condições de segurança para pilotos, equipes e público.
Organizador do Mega Drift, Gustavo Carvalho destaca que a concentração das etapas no autódromo representa um salto estrutural para a modalidade. “A pista oficial muda o patamar da competição. Garante mais segurança, eleva o nível técnico e oferece uma experiência mais organizada para quem compete e para quem acompanha”, reconhece.
A temporada 2026 também reforça o processo de profissionalização do drift em Brasília, com impacto direto no desenvolvimento técnico dos competidores e no fortalecimento do calendário esportivo local. O evento se consolida como uma das principais vitrines da modalidade no Centro-Oeste.
Os ingressos para a primeira etapa começaram a ser vendidos em 1º de março, exclusivamente por meio do aplicativo oficial do Mega Drift.
