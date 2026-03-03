Conheça os grupos de Gama e Capital, representantes do DF na Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou os grupos nesta terça-feira na sede da entidade no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/CBF)

A rota do Distrito Federal para o sonho de conquistar a Copa Verde pela terceira vez está traçada. A Confederação Brasileira de Futebol definiu nesta terça-feira os grupos da remodelada competição. A primeira fase será disputada em duas competições: a Copa Centro-Oeste com 12 times e a Copa Norte com o mesmo número de participantes. Os campeões de cada torneio decidirão o título. A rodada inaugural é no próximo dia 25.

Campeão da Copa Verde com o Brasil em 2014 e o Brasiliense em 2020, o Distrito Federal será representado nesta edição pelo Gama, atual campeão candango, e o Capital, vice doméstico no ano passado. O departamento técnico dividiu a Copa Centro-Oeste, que também recebe equipoes do Espírito Santos, em dois grupos com seis clubes cada.

O Capital está no A com Primavera-MT, Vila Nova-GO, Rio Branco-ES, Araguaína-TO e Operário-MS. O Gama está no B contra Cuiabá-MT, Atlético-GO, Porto Vitória-ES, Tocantinópolis-TO e Anápolis-GO. O Gama foi vice-campeão na temporada de 2016.

O presidente do Gama, Wendell Lopes, avaliou a chave alviverde em entrevista ao Correio Braziliense. "Acho que a CBF foi muito feliz na reformulação da competição com a criação de quatro grupos, dois no âmbito da Copa Norte e dois na Centro-Oeste. A possibilidade de cada time jogar cinco partidas também é outra revolução muito positiva. Em outras edições, um time jogava apenas uma partida eliminatória. Ficamos positivamente impactados", diz.

"Com relação ao sorteio dos grupos, os dois ficaram bem equilibrados. O Gama tem oportunidade de fazer grandes jogos contra clubes Série B, C e B. Por mais que não seja o grande objetivo do Gama no ano, tendo em vista que o objetivo é chegar à final do Candangão para garantir o calendário de 2027 e ficar entre os seis na Série D, possibilitando o acesso à Série C em 2027. Mas vamos levar a Copa Verde a sério", disse Wendell Lopes.

O presidente do Capital também ficou satisfeito com o novo formato. "Muito interessante o novo modelo da Copa Centro-Oeste. Nos possibilita enfrentarmos grandes equipes do cenário nacional. Estamos em um grupo bastante competitivo, mas entramos com o objetivo de buscar a classificação", comentou Godofredo Gonçalves ao Correio.

Os campeões da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte terão um benefício na próxima temporada: o acesso à Copa do Brasil a partir da terceira fase. Segundo o presidente da CBF, Samir Xaud, a competição será transmitida por emissoras de televisão convencional ou plataformas de streaming. SportyNet e Canal do Benja transmitirão a Copa Verde.

"A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado e contou com a dedicação de diversas áreas internas para que pudéssemos apresentar um calendário mais racional, respeitando duas premissas fundamentais: reduzir o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A e oferecer mais jogos para a base da pirâmide do futebol brasileiro", disse o presidente Samir Xaud durante o evento dessa terça-feira.

Copa Centro-Oeste

Grupo A

Primavera (MT)

Vila Nova (GO)

Capital (DF)

Rio Branco (ES)

Araguaína (TO)

Operário (MS)

Grupo B

Cuiabá (MT)

Atlético-GO (GO)

Gama (DF)

Porto Vitória (ES)

Tocantinópolis (TO)

Anápolis (GO)

Copa Norte

Grupo A

Nacional (AM)

Paysandu (PA)

Independência (AC)

Guaporé (RO)

Trem (AP)

Grêmio Sampaio (RR)

Grupo B

Amazonas (AM)

Remo (PA)

Galvez (AC)

Gazin Porto Velho (RO)

Águia de Marabá (PA)

Monte Roraima (RR)

