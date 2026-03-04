Cinema japonês em destaque





Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional e finalista na categoria de Melhor Maquiagem, Kokuho – O Preço da Perfeição estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (05), após pré-estreias iniciadas no mês de fevereiro em diversas cidades. Dirigido por Lee Sang-il, o longa chega cercado de reconhecimento internacional e recordes de bilheteria, consolidando-se como o live-action japonês mais assistido da história e um dos grandes representantes do país na atual temporada de premiações.

A história se passa em 1964 e acompanha Kikuo, um jovem herdeiro de uma família ligada à yakuza que encontra no teatro kabuki uma nova possibilidade de vida ao ser acolhido por um renomado ator. Ao lado de Shunsuke, filho biológico do mestre, ele cresce dentro de uma tradição marcada por disciplina extrema e rivalidade silenciosa. Entre amizade, ambição e sacrifícios pessoais, os dois disputam reconhecimento em uma arte que exige perfeição absoluta e cobra alto preço emocional de seus intérpretes.

Inspirado em mais de quatro séculos do teatro kabuki, o filme combina drama humano e espetáculo visual para refletir sobre tradição, identidade e excelência artística. O destaque para a caracterização e a maquiagem, elementos centrais da linguagem kabuki, ajudou a impulsionar a produção na corrida pelo Oscar, enquanto a narrativa revela como uma arte nascida da transgressão se transformou em símbolo máximo de rigor e legado cultural no Japão.

