Embaixada da França lança programação de cinema especial do Dia da Mulher

Lucas Maia*

A Embaixada da França convida para sessões de cinema com filmes sobre a luta feminina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8/3), neste mês de março, no cinema da embaixada. A primeira sessão é nesta quarta-feira (4/3) e exibe o documentário Joséphine Baker, um destino francês, de Dominique Eloudy-Lenys, às 19h. A entrada é gratuita.

O documentário conta a história da célebre neta de escrava, que adotou o nome artístico de Joséphine Baker, tendo nascida norte-americana, mas naturalizada francesa. Ela nasceu em Saint-Louis, Missouri, estado segregacionista nos Estados Unidos, no começo do século 20. Ainda adolescente, com cerca de 13 anos, ela foge dos maus tratos que sofria para seguir uma equipe de teatro até Nova York e depois Paris. Ela se tornou uma estrela do music hall e foi espiã da França no combate a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, era engajada em causas sociais, como a luta contra o racismo e o antissemitismo. Baker foi a única mulher a discursar na passeata de Martin Luther King, em Washington, no ano de 1963. Ela se dedicou ao ideal universalista ao criar a ‘Tribo Arco-Íris’, uma família com 12 crianças adotadas pelo mundo.

As demais sessões ocorrem ao longo do mês, na Embaixada da França, às quartas-feiras, às 19h, nos dias 11, 18 e 25. Todos os filmes abordam trajetórias memoráveis de mulheres que lutaram pela igualdade e causas sociais para celebrar o dia delas.

Serviço

Nesta quarta-feira (4/3), às 19h, no cinema da Embaixada da França. Duração do filme de 52 minutos. Entrada gratuita. Sujeito à lotação (120 lugares) Classificação indicativa 12 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Ricardo Daehn