Harry Potter: ator da Marvel pode viver Voldemort na série da HBO

Paul Bettany é conhecido por dar voz a J.A.R.V.I.S. e interpretar o Visão no Universo Cinematográfico Marvel - (crédito: AFP)

O novo projeto televisivo de Harry Potter segue cercado de expectativas, especialmente quando o assunto é quem vai interpretar o maior antagonista da saga. Até o momento, o ator que viverá Voldemort ainda não foi oficialmente definido. Após especulações envolvendo Cillian Murphy (Peaky Blinders), um novo nome ganhou força. Segundo o insider Daniel Richtman, a HBO considera Paul Bettany para dar vida ao icônico vilão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bettany é conhecido por sua trajetória no Universo Cinematográfico Marvel. Ele emprestou a voz à inteligência artificial J.A.R.V.I.S. na trilogia de Homem de Ferro, além de participar de Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron. Posteriormente, assumiu fisicamente o papel do herói Visão em Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita, entre outras produções da franquia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A série, prevista para estrear no início de 2027 na HBO Max, terá oito episódios em sua primeira temporada. As filmagens começaram em 2025, e a produção já adiantou que a narrativa não ficará restrita apenas ao ponto de vista de Harry, ampliando o olhar sobre o universo mágico.

Leia também: Daniel Radcliffe faz apelo por novo Harry Potter sem comparações

O trio protagonista já está definido: Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter, personagem eternizado nos cinemas por Daniel Radcliffe. Arabella Stanton assumirá o papel de Hermione Granger, antes vivida por Emma Watson, enquanto Alastair Stout dará vida a Ron Weasley, originalmente interpretado por Rupert Grint.

Entre os nomes confirmados no elenco, John Lithgow viverá Alvo Dumbledore e contracenará com Nicolas Flamel. A trama também resgatará as aulas de História da Magia com o Professor Binns, interpretado por Richard Durden, além de antecipar a chegada de Lúcio Malfoy, personagem que será vivido por Johnny Flynn.