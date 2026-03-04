Conheça Louie, o salsichinha que venceu corrida no gelo nos EUA

Antes da partida do Green Bay Gamblers, no Resch Center, cães da raça dachshund disputaram prova solidária no gelo, e Louie foi o grande vencedor. - (crédito: Divulgação/gamblershockey)

Uma corrida de cães da raça dachshund, os famosos “salsichas”, viralizou nesta semana. A competição aconteceu antes da partida de hóquei no gelo do time júnior Green Bay Gamblers, no Resch Center, Estados Unidos.

O evento reuniu torcedores, amantes da raça e vários cãezinhos prontos para disputar alguns metros de pista. Mais do que entretenimento, a iniciativa teve caráter solidário, com doações de ração para animais de estimação.

No momento da largada, o locutor animou o público com um empolgado “Soltem as salsichas!” e um dos cachorrinhos até assumiu a liderança nos primeiros segundos, mas o grande destaque da noite foi Louie. Usando uma coleira verde neon, ele acelerou na reta final, ultrapassou os concorrentes e garantiu o primeiro lugar, sendo descrito pelo time como “um pequeno salsicha com uma grande atitude”.

A tradicional corrida de dachshunds é comum em eventos temáticos, especialmente nos Estados Unidos e na Alemanha. Muitas vezes realizada em pistas de gelo ou festivais de inverno, a prova costuma ter percursos curtos, entre 30 e 40 metros, nos quais os animais correm em direção aos seus donos.

Confira a corrida dos salsichas:

Apesar das pernas curtas, eles surpreendem na velocidade e carisma, transformando a competição em um espetáculo leve, divertido e cheio de personalidade.

