Cemitério de carros de luxo é encontrado em hotel abandonado

O youtuber Bob Thyssen, que produz conteúdos de exploração urbana, descobriu em um antigo hotel cinco estrelas na cidade de Macau, na China, um cemitério de carros abandonados. Alguns dos veículos eram carros de luxo e encontravam-se inteiros, apesar dos traços de abandono.
Thyssen é dono do canal Unbeaten Path, de mais de 900 mil inscritos e que tem como conteúdo explorar locais abandonados nas cidades a o redor do mundo de difícil acesso, muitas vezes até proibido. No vídeo em questão, publicado há cerca de quatro meses, ele entra no Hotel New Century, explorando o interior do local com alguns companheiros.
Ao entrarem na garagem do estabelecimento abandonado, eles tiveram a surpresa de encontrar em diversos carros de luxo, incluindo três Rolls-Royce Phantom VII, e algumas limousines. Na frota também havia carros de marcas sofisticadas como Porsche, Audi e Mercedes-Benz.
Somados, os veículos estão avaliados em milhões de dólares e alguns tinham até o interior personalizado, mas estavam vandalizados por invasores anteriores. O hotel que os youtubers exploraram recentemente foi comprado pelo Grupo Yoho, que já iniciou as obras para a revitalização do espaço.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
