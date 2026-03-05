Internado na UTI, Marquito tem estado de saúde atualizado em novo boletim médico divulgado pelo hospital - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O Hospital Nipo-Brasileiro divulgou nesta quarta-feira (4) uma nova atualização sobre o estado de saúde de Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido do público como Marquito. Conforme informado pela instituição, o humorista segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o boletim médico, o quadro clínico ainda é considerado grave. Apesar disso, a equipe destacou que o paciente apresenta estabilidade, sem mudanças significativas em comparação ao comunicado anterior.

O hospital ressaltou que Marquito permanece sob acompanhamento constante de uma equipe multiprofissional e que todas as medidas de suporte necessárias continuam sendo aplicadas, além da monitorização contínua do seu estado de saúde.

A instituição reforçou, em nota, que o tratamento segue conforme o planejamento estabelecido pelos médicos responsáveis, mantendo os cuidados intensivos já adotados desde a internação.

O que aconteceu com Marquito?

Marquito passou mal repentinamente na última quarta-feira (25) enquanto conduzia uma motocicleta, o que acabou provocando um acidente grave.

Leia a nota na íntegra

O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estado geral de saúde ainda considerado grave e em acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional. Mantém nesta quarta-feira (04/03/2026) estado clínico estável, sem alterações relevantes em relação ao boletim anterior, com manutenção do suporte e das medidas de monitorização atualmente instituídas.

