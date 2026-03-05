InícioDiversão e Arte
Cinema

Confira a crítica do perturbador longa-metragem 'Mother´s baby'

A insatisfação da maternidade gera um filme polêmico, a partir do olhar da cineasta alemã Johanna Moder

Mother´s baby: um nascimento que não sai como esperado - (crédito: Freibeuter Film/ Divulgação)
Mother´s baby: um nascimento que não sai como esperado - (crédito: Freibeuter Film/ Divulgação)

Crítica // Mother´s baby ★★★

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Fonte de gastura e inquietação para alguns, a figura do anfíbio mexicano axolote se dilui dentro da trama do novo filme de Johanna Moder, a coprodução da Alemanha, Áustria e Suíça Mother´s baby. Ainda que trate de fertilidade e puerpério, o filme estrelado por Marie Leueberger, coloca o animal como uma espécie de sombra, numa trama bem calibrada no roteiro coescrito por Arne Kohlweyer e Moder.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Claes Bang, ator dinamarquês de filmes como O homem do Norte e The square, está na trama, como doutor Vilfort, o esquivo chefe de uma clínica de fertilidade que dá esperança para Julia (Leueberger) e o marido Georg (Hans Löw). Passada dos 40 anos, a maestrina pretende
recorrer aos métodos possíveis para ter um bebê. A satisfação emanada pelo casal central, no filme alemão, não demora a ser trocada por um clima perturbador, habilmente administrado na montagem a cargo de Karin Hammer.

Julia fica inquieta com o jeito aquietado do recém-nascido, por muitos dias, sem direito nem a um nome. A legitimidade da criança na desordem do seio familiar rende um tema incômodo. Pela originalidade e pelo registro de tensão, é um filme digno e absorvente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 05/03/2026 17:00
SIGA
x