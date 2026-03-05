Confira a crítica do perturbador longa-metragem 'Mother´s baby'

Crítica // Mother´s baby ★★★

Fonte de gastura e inquietação para alguns, a figura do anfíbio mexicano axolote se dilui dentro da trama do novo filme de Johanna Moder, a coprodução da Alemanha, Áustria e Suíça Mother´s baby. Ainda que trate de fertilidade e puerpério, o filme estrelado por Marie Leueberger, coloca o animal como uma espécie de sombra, numa trama bem calibrada no roteiro coescrito por Arne Kohlweyer e Moder.

Claes Bang, ator dinamarquês de filmes como O homem do Norte e The square, está na trama, como doutor Vilfort, o esquivo chefe de uma clínica de fertilidade que dá esperança para Julia (Leueberger) e o marido Georg (Hans Löw). Passada dos 40 anos, a maestrina pretende

recorrer aos métodos possíveis para ter um bebê. A satisfação emanada pelo casal central, no filme alemão, não demora a ser trocada por um clima perturbador, habilmente administrado na montagem a cargo de Karin Hammer.

Julia fica inquieta com o jeito aquietado do recém-nascido, por muitos dias, sem direito nem a um nome. A legitimidade da criança na desordem do seio familiar rende um tema incômodo. Pela originalidade e pelo registro de tensão, é um filme digno e absorvente.