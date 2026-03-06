Andréa Sorvetão detalha como perdeu 20kg: "Organismo tinha estagnado"

Andréa Sorvetão, a eterna paquita da Xuxa, revelou que perdeu 20 kg! Ela admite que a conquista não foi fácil, devido a inúmeros problemas emocionais que a afetaram nos últimos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Meu tratamento está sendo um sucesso. Desde janeiro do ano passado, perdi 20 kg! Meu organismo tinha estagnado diante de tudo que passei emocionalmente, além da menopausa Era como se tivesse caído uma bomba atômica no meu corpo. Estou chegando lá. Ainda falta um pouquinho",confessou em seu perfil nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ex-paquita, contudo, confessou que tem recorrido a canetas emagrecedoras alinhadas com alimentação saudável. "Meu café da manhã leite zero lactose com café, pão com ovos ou ovos mexidos. E no almoço e jantar tem sempre bastante proteína. Estou tentando cortar carboidrato. Estou usando Monjauro também porque meu metabolismo estava completamente parado", disse.

"Estou superbem monitorada. Estou com cabeção, gente? Estou magrela? Não estou! Mesmo porque estou treinando. Estou tirando a gordura e está entrando músculo. Não é na balança que a gente nota a coisa, mas nas roupas. Eu estava pré-diabética e com gordura no fígado", confessou.