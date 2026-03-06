‘O agente secreto’: veja prêmios, indicações e críticas antes do Oscar

A camiseta nas cores amarelo e preto da Pitombeira dos Quatro Cantos teve vendas impulsionadas pelo sucesso de "O agente secreto" - (crédito: Reprodução)

Depois de angariar o prêmio de Melhor Filme Internacional em 2025 com “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, o Brasil busca sua segunda estatueta na categoria, desta vez com “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho. E, quem sabe, emplacar outras duas honrarias: Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco. A obra também concorre a Melhor Filme, um sonho distante, diante de pesos pesados, como “Uma batalha após a outra”, “Pecadores” e “Hamnet”. A cerimônia acontece no próximo dia 15.



Aclamado pela crítica – tem 98% na média de avaliação de 206 resenhas computadas no site Rotten Tomatoes – e pelo público – mais de 2 milhões de pessoas já assistiram o filme, e o lucro é de mais de R$ 50 milhões em todo o mundo –, “O agente secreto” chega à disputa do Oscar tendo acumulado outras grandes premiações.

Prêmios e indicações

O Globo de Ouro reservou alguns dos principais capítulos dessa saga de sucesso. O longa-metragem brasileiro abocanhou os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa (Melhor Filme Internacional) e Atuação em Filme de Drama, com Wagner Moura.



Outro momento vitorioso foi no Critic's Choice Awards, como melhor filme estrangeiro. No entanto, a entrega do prêmio foi feita fora do palco e acabou não sendo transmitida, gerando um anticlímax. À BBC News Brasil, o diretor pernambucano desabafou: “Foi um grande erro entregar o prêmio do lado de fora; foi frívolo, superficial, quase uma brincadeira. Espero que no ano que vem, os filmes estrangeiros tenham um tratamento mais respeitoso”.

“O agente secreto” também brilhou em Cannes, na França, com Kleber faturando na categoria Melhor Diretor, e Wagner, na de Melhor Ator.



Em uma análise publicada nessa segunda-feira (2/3), o jornal britânico The Guardian rasga elogios ao longa, o classifica como favorito a melhor filme internacional e o descreve como “diferenciado” em relação a outros indicados. “Incrivelmente sofisticado, excêntrico e prolixo, sobre amor e paternidade, tirania e resistência e busca por reconciliação com o passado.”

O outro lado da moeda

Outra análise, feita pelo americano The New York Times, aponta um quadro negativo a Wagner Moura. Segundo uma publicação de 28 de janeiro, o fato de o brasileiro não ter sido indicado em premiações mais recentes, como o Bafta, pode influenciar diretamente na escolha de Academia na categoria de Melhor Ator.



Ainda de acordo com o texto, Timothée Chalamet, de “Marty supreme”, seria o favorito a levar a estatueta.

Confira abaixo algumas indicações e premiações de ‘O agente secreto’

Bafta



Roteiro original: indicado



Vencedor: Ryan Coogler (‘Pecadores’)







Filme estrangeiro: indicado



Vencedor: ‘Valor Sentimental’







Globo de Ouro



Filme de drama: indicado



Vencedor: ‘Hamnet’





Filme em língua não inglesa: vencedor





Atuação em filme de drama: vencedor, com Wagner Moura





Critic's Choice Awards

Ator: indicado, com Wagner Moura

Vencedor: Timothée Chalamet (‘Marty supreme’)

Filme estrangeiro: vencedor

Cannes

Melhor Direção: vencedor, com Kleber Mendonça Filho

Melhor Ator: vencedor, com Wagner Moura