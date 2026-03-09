Virginia Fonseca abre o coração sobre Vini Jr.: "A gente pensa no futuro"

Virginia Fonseca abriu o coração sobre a atual fase do relacionamento vivido com Vini Jr., e comentou acerca dos planos que possui do casal em terem filhos.
Em entrevista ao SBT Brasil, do SBT, exibido no último sábado (7), a influenciadora respondeu ao assunto quando questionada pelo apresentador Cesar Filho.
"Então, eu acho que sou muito nova, 26 anos, estou me relacionando com Vini. É claro, entra no relacionamento com a pessoa, a gente pensa no futuro, tudo mais. Seja o que Deus quiser", declarou Virginia Fonseca, que ainda aproveitou para enaltecer o namoro com o jogador.
"Um relacionamento a distância é muito difícil, mas eu estou feliz e priorizando esse relacionamento porque eu estou feliz. E a mesma coisa o Vini, porque ele está feliz", disse a ex-apresentadora do SBT. Ela também explicou que não tem planos de se mudar para morar com o namorado na Espanha.
"Sobre me mudar, é complicado porque tenho três filhos Seria incapaz de virar para o Zé [Felipe] e falar: ‘Olha, nossos filhos vão morar longe e você vai vê-los duas vezes ao ano ou quando for para lá ou quando tiver férias das crianças’. Não teria coragem nem de chegar com essa conversa para ele", afirmou.