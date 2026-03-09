InícioDiversão e Arte
Carol Portaluppi surpreende ao contar que caiu em golpe

Filha de Renato Gaúcho caiu em golpe na internet envolvendo falsa promoção de chocolates

Carol Portaluppi surpreende ao contar que caiu em golpe - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, usou as redes sociais e revelou que caiu em um golpe na internet envolvendo uma suposta promoção de chocolates.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que recebeu um link prometendo R$ 1 mil em chocolates, mas precisava encaminhá-lo para outras pessoas, e acabou espalhando a mensagem para amigos no WhatsApp.

"Fiz um monte de gente cair"

Sincera, Carol Portaluppi explicou que tudo aconteceu muito rápido e que ficou surpresa ao perceber que se tratava de um golpe. "Gente, eu acabei de cair num golpe. Incrível. Eu caí num golpe e eu tô fazendo um monte de gente cair num golpe também pelo WhatsApp. Então, se você tem meu WhatsApp e eu tô mandando link aí, não clique", pediu.

Segundo ela, o link parecia ser de uma empresa conhecida de chocolate e dizia que, para ganhar o prêmio, era necessário enviar a mensagem para 20 pessoas, e que acreditou na promoção, por ter compartilhando com várias amigas, que também começaram a acessar o conteúdo: "Foi uma bola de neve, porque uma outra amiga minha que me mandou, aí eu mandei para várias outras amigas minhas e tá todo mundo caindo", declarou.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 09/03/2026 11:25
