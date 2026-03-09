Carol Portaluppi surpreende ao contar que caiu em golpe





Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, usou as redes sociais e revelou que caiu em um golpe na internet envolvendo uma suposta promoção de chocolates.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que recebeu um link prometendo R$ 1 mil em chocolates, mas precisava encaminhá-lo para outras pessoas, e acabou espalhando a mensagem para amigos no WhatsApp.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Fiz um monte de gente cair"

Sincera, Carol Portaluppi explicou que tudo aconteceu muito rápido e que ficou surpresa ao perceber que se tratava de um golpe. "Gente, eu acabei de cair num golpe. Incrível. Eu caí num golpe e eu tô fazendo um monte de gente cair num golpe também pelo WhatsApp. Então, se você tem meu WhatsApp e eu tô mandando link aí, não clique", pediu.

Segundo ela, o link parecia ser de uma empresa conhecida de chocolate e dizia que, para ganhar o prêmio, era necessário enviar a mensagem para 20 pessoas, e que acreditou na promoção, por ter compartilhando com várias amigas, que também começaram a acessar o conteúdo: "Foi uma bola de neve, porque uma outra amiga minha que me mandou, aí eu mandei para várias outras amigas minhas e tá todo mundo caindo", declarou.