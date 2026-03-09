Wagner Moura aposta em vitória de "O agente secreto" no Oscar

Wagner Moura percorreu diversos países para promover O Agente Secreto na corrida pelo Oscar - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Nos meses que antecedem a cerimônia do Oscar, Wagner Moura mergulhou em uma maratona de divulgação internacional para apresentar O agente secreto aos votantes da Academy of Motion Picture Arts and Sciences. O ator participou de programas de televisão, encontros com profissionais da indústria e eventos voltados à promoção do longa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Agora, com a votação encerrada, ele afirma tentar desacelerar e aproveitar o momento. “Acabou agora o período de votação. Então, parece que o trabalho já foi feito. Agora é parar e curtir. Curtir mesmo a onda de estar indicado a um prêmio desse tipo e participar de um momento tão importante para o cinema brasileiro”, afirmou ao Fantástico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na reta final da premiação, a expectativa segue alta. “Claro que vou dar entrevistas no tapete vermelho, participar de tudo. Mas o trabalho mesmo já acabou, que era convencer as pessoas a votarem no filme. Agora é aproveitar. Eu estou com muita esperança de que O agente secreto, na categoria de Melhor Filme Internacional, tenha uma boa chance”, analisou.

A campanha de divulgação começou ainda na estreia do filme no Festival de Cannes e, desde então, já soma quase 300 dias de circulação internacional com o elenco e a equipe envolvidos em sessões especiais, entrevistas e encontros com votantes.

Segundo Moura, a rotina de promoção exige deslocamentos constantes e participação em diversos eventos organizados para apresentar o longa ao público da Academia. “É uma loucura. A gente viajou muito para lugares onde tem votantes da Academia. Tem muitos eventos, jantares e sessões especiais do filme”, contou.

Para o ator, a repercussão internacional do cinema brasileiro tem um impacto que vai além de eventuais prêmios. Ele vê nesse reconhecimento uma forma de ampliar a compreensão sobre o país e sua cultura. “Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias”, disse.