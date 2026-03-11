InícioDiversão e Arte
ENTRETENIMENTO

SBT estuda fixar exibição de novelas mexicanas nas madrugadas

Emissora aposta em reprise do remake mexicano para a faixa das 1h30

SBT estuda fixar exibição de novelas mexicanas nas madrugadas - (crédito: Divulgação)
SBT estuda fixar exibição de novelas mexicanas nas madrugadas - (crédito: Divulgação)

O SBT anunciou diversas novidades em sua programação, e, dentre elas, a partir da próxima segunda (16), logo após o Operação Mesquita, reestreia o remake da novela A Usurpadora (2019), no horário das 1h30.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A série mexicana, que já foi veiculada no horário nobre da emissora em 2021, será transmitida no lugar da faixa que atualmente é ocupada pela sessão SBT Podnight. Em 25 episódios, Paola Miranda (Sandra Echeverría), primeira-dama do México, obriga sua gêmea, Paulina Doria, a assumir seu lugar para forjar a própria morte e fugir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

À época, o remake não foi bem recebido pelo público e a audiência foi aquém das expectativas da emissora. Ainda sob a administração de Silvio Santos (1930-2024), o canal decidiu encerrar a exibição mesmo faltando dois episódios para a conclusão de A Usurpadora.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a decisão de estrear uma nova faixa de novelas mexicanas, ainda que seja para as madrugadas, foi estratégica: em caso de obter resultados positivos, as produções latinas serão fixadas nesta faixa e às 14h.


O texto SBT estuda fixar exibição de novelas mexicanas nas madrugadas com A Usurpadora foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/03/2026 16:10 / atualizado em 11/03/2026 16:10
SIGA
x