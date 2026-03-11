Morre MC Danilo Boladão, ícone do funk paulista, aos 47 anos

Cantor era um dos nomes conhecidos do funk paulista e ganhou destaque na região ao longo dos anos 2000 - (crédito: Reprodução / Instagram )

Danilo Mariano Leão Laureano, conhecido artisticamente como MC Danilo Boladão, morreu na madrugada desta terça-feira (11/3), aos 47 anos, em Santos, no litoral sul de São Paulo. O cantor de funk sofreu três paradas cardiorrespiratórias após passar mal e não resistiu.

Segundo relato da esposa, Thays Kolben, à CNN Brasil, o funkeiro começou a se sentir mal logo após entrar no carro. Dentro do veículo, ele sofreu um infarto e perdeu a consciência enquanto estava apoiado em seu colo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante da situação, Thays tentou ajudá-lo soprando em sua boca para reanimá-lo até que ele voltasse a reagir. Em seguida, com a ajuda de um vizinho, ela levou o marido rapidamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na zona leste de Santos, a mais próxima da residência.

De acordo com a esposa, o cantor já chegou à unidade em estado grave. Mesmo relatando fortes dores no peito, ele passou inicialmente pela triagem e pela avaliação médica antes de ser encaminhado para a realização de um eletrocardiograma.

Durante o exame, o quadro se agravou: Danilo sofreu outra parada cardíaca e também teve convulsões. Depois disso, foi levado para a sala de emergência, onde sofreu mais duas paradas cardíacas. Os médicos conseguiram reanimá-lo após a primeira, mas ele não resistiu às duas seguintes.

Thays também contou que o cantor convivia com diabetes desde cerca de 2005. Recentemente, ele havia terminado um tratamento de dez dias com antibiótico intravenoso para tratar uma infecção. Segundo ela, exames realizados poucos dias antes indicavam melhora no quadro de saúde.

A equipe médica levantou a hipótese de que o artista possa ter sofrido uma trombose, possivelmente provocada pela liberação de um coágulo que teria desencadeado o infarto. Até o momento, não há informações divulgadas sobre velório e sepultamento.

Leia também: Grupo de evangélicos tenta evangelizar foliões em bloco de funk

Referência do funk paulista

MC Danilo Boladão construiu sua carreira dentro da cena do funk paulista e se tornou um dos nomes mais conhecidos do gênero na Baixada Santista. Ele iniciou sua trajetória musical no final dos anos 1990, período em que o funk começava a ganhar espaço fora da capital paulista. Nos primeiros anos, ganhou destaque ao formar uma dupla com o também funkeiro MC Fabinho.

Com o passar do tempo, o artista também passou a apostar na carreira solo e lançou músicas próprias. Entre os trabalhos mais conhecidos estão as faixas Tempo Louco e Eu Tô Ligado.