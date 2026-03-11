Atriz de Harry Potter explora fetiche em cabelos e celebra silicone

Atriz do filme Harry Potter conhecida por interpretar Lilá Brown, Jessie Cave, 38 anos, contou nesta terça-feira (10/3) nas redes sociais que colocou prótese de silicone nos seios graças ao trabalho em uma plataforma adulta. O implante foi realizado em comemoração ao aniversário de um ano na plataforma de conteúdos, com assinantes mensais.
“No dia 10 de março do ano passado eu comecei um novo caminho profissional e estou tão feliz que o fiz”, escreveu Jessie.
A atriz comentou que queria fazer a cirurgia há séculos, mas nunca imaginou que realmente faria o procedimento. Ela acrescentou: “Tal como nunca pensei que faria o que faço agora para ganhar a vida”.
A plataforma é popularmente conhecida por publicações de conteúdo adulto, porém, diferente de outras produtoras da plataforma, Jessie nunca publicou fotos sensuais do corpo, mas sim imagens de seus cabelos. O nicho é especifico em escovação de cabelo, com o intuito de atrair pessoas com esse tipo de fetiche. "Sons de cabelo de alta qualidade, barulho quando penteio ele. É um fetiche, espero. Vou fazer coisas muito sensuais com meu cabelo." publicou Jessie, no lançamento de seu perfil na plataforma.
A atriz também agradeceu aos assinantes, afirmando que, graças a eles, conseguiu pagar pelo procedimento. “Obrigado aos meus assinantes por me ajudarem a pagar por eles. Custou muito caro."
