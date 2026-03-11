Luis Ricardo relembra discussão com Silvio Santos: "Fui mandado embora"

Luis Ricardo, que é apresentador da nova versão do Viva a Noite, relembrou uma época em que chegou a brigar com o então chefe, Silvio Santos (1930-2024), dono do SBT, e que pensou que a situação lhe custaria seu emprego.

Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, nesta última terça-feira (10), o apresentador relembrou: "Eu tive uma discussão com ele, que liguei para casa na hora: ‘Olha, tô na rua, prepara tudo aí, corta as despesas, tira os meninos da escola'", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Tinha um comercial que eu fazia com ele do Baú [da Felicidade], que ele tinha que vender uns produtos que estavam encalhados, e a gente fazia isso dentro do Programa Silvio Santos. Eu vendia liquidificador, um monte de coisas. E eu gostava de pegar no produto, de mostrar, de tocar", contou o apresentador. "Ele queria vender com foto, que eu ficasse segurando uma foto de uma cama, por exemplo. Eu falei: ‘Silvio, me desculpa, mas não vai vender! Você tem que mostrar, apalpar, mostrar a qualidade do que você tá vendendo. Vai mostrar foto? Nem justifica a gente estar aqui, vai só perder tempo do programa'", relatou Luis Ricardo.

O confronto com o eterno Dono do Baú não rendeu uma demissão a Luis Ricardo, mas ele chegou a ter seu contrato encerrado outra vez. "Eu trabalhava no Baú [da Felicidade], e aí um presidente mandou uma carta: ‘Olha, hoje os seus serviços não são mais aceitos’. Eu olhei aquilo e falei: ‘Fui mandado embora, e agora?", contou.

"Fui mandado embora"

"Isso foi umas 16h. Quando dá 21h, toca o meu telefone. Era o presidente do Baú: ‘Oi, Luisinho. Tudo bem? Aqui é o Fulano de Tal’, não vou citar o nome, ‘o Silvio falou que você está inseguro’. ‘Inseguro, Fulano? Eu recebi uma carta, fui mandado embora, não tenho férias, não tenho seguro saúde, não tenho 13º, não tenho nada para receber, como é que eu não fico inseguro?’. ‘Não, tá tudo certo, amanhã você já está gravando com ele'", concluiu o apresentador.





O texto Luis Ricardo relembra discussão com Silvio Santos e demissão do SBT: Fui mandado embora foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.