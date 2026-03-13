Globo escolhe Jorge Ben Jor para trilha de abertura de novela das seis

Globo escolhe Jorge Ben Jor para trilha de abertura da nova novela das seis - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo definiu Jorge Ben Jor como intérprete da abertura de A Nobreza do Amor, sua nova novela das seis que estreia na próxima segunda-feira (16). A música escolhida foi Zumbi, clássico lançado em 1974 e considerado um marco da cultura afro-brasileira.

O projeto foi desenvolvido a partir de uma estética marcada por referências negras e pela valorização das raízes culturais que conectam América e África continentes que terão papel central na trama protagonizada por Duda Santos. A pluralidade da novela aparece já na abertura, fruto de um time de criação diverso, o que trouxe uma camada autoral e muito cuidado ao processo, explica Chris Calvet, gerente de criação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sob a liderança de Will Nunes e supervisão de Chris, a equipe partiu da ideia de tempo cíclico, presente em diversas culturas africanas. Para muitos povos, o tempo é visto como um movimento circular, sem fim definitivo, destaca Will. Essa noção foi traduzida visualmente no retorno à imagem inicial do reino de Batanga, símbolo da realeza e do destino da protagonista.

A identidade visual mistura tecidos africanos, arte popular brasileira e elementos como o Kente, associado às realezas Ashanti de Gana. Também foram incorporados adinkras e referências à força de Xangô, reforçando simbolicamente poder, memória e linhagem.

A narrativa da abertura acompanha temas centrais da novela, como ancestralidade, travessia e união entre mundos. A designer Luiza Russo explica que a sequência começa com a imagem do reino de Batanga e retorna a ela no fim, completando o ciclo. A câmera atravessa padronagens até chegar a mandalas e adinkras, que nos levam à realidade. Em um giro, vemos Jendal (Lázaro Ramos) observando Tonho (Ronald Sotto), e logo encontramos Alika (Duda Santos) em reconexão. O encontro simboliza a união dos dois mundos, e o retorno ao reino fecha o ciclo narrativo, detalha.

Segundo os criadores, a abertura ainda guarda pequenos detalhes que o público poderá descobrir ao longo das cenas. Há elementos sutis que ampliam a mensagem e reforçam o simbolismo, complementa Chris.