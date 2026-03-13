Luciana Gimenez é cotada para liderar programação dominical da Band - (crédito: Observatorio da TV)

A Band segue firme na intenção de contratar Luciana Gimenez. Depois de ter recuado nas negociações para um programa que ocuparia o espaço do Melhor da Noite, a emissora decidiu oferecer um novo projeto à apresentadora, desta vez pensado para as noites de domingo,

Atualmente o horario dominical noturno é preenchidas pelo humorístico Perrengue, que dificilmente permanecerá até o fim do ano. Nas reuniões já realizadas, Luciana demonstrou interesse nas propostas apresentadas pela direção, e a tendência é que um acordo seja fechado nas próximas semanas.

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Inicialmente, a Band chegou a avaliar a criação de um programa de auditório às quartas-feiras, no mesmo dia em que o Superpop era exibido na RedeTV!, sob o comando de Gimenez até janeiro. No entanto, prevaleceu o entendimento de que o formato não se sustentaria financeiramente.

A mudança de planos não altera a situação delicada do Melhor da Noite, atualmente apresentado por Pâmela Lucciola e Felipeh Campos. Tudo indica que a revista eletrônica será reduzida para apenas um dia na semana, provavelmente às quartas-feiras.

Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após a rescisão de seu contrato, que teria validade até 2027, em uma medida de contenção de custos da emissora. Durante sua trajetória no canal, comandou atrações como Mega Senha (20102024) e Luciana By Night (20122021).

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