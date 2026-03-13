Fãs de Red Dead Redemption 2 voltaram a pressionar a Rockstar por uma atualização para consoles de nova geração. A reação surgiu após o estúdio divulgar um novo conteúdo para Red Dead Online que não trouxe mudanças significativas para o jogo.
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A desenvolvedora anunciou recentemente um traje inspirado em detetives para o modo online, criado a partir de ideias da comunidade. Apesar da novidade cosmética, muitos jogadores consideraram a atualização insuficiente.
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Comunidade cobra atualização para PS5 e Xbox Series
Nas redes sociais, diversos fãs pediram novamente uma versão otimizada do jogo para PlayStation 5 e Xbox Series X. Muitos afirmam que o título ainda poderia aproveitar melhor o hardware mais recente.
"Olha, eu sei que vocês não vão atualizar o modo online, mas pelo menos poderiam lançar um update para que os jogadores de Xbox Series X e PS5 aproveitem o poder desses consoles", escreveu um usuário.
Outro comentário questionou diretamente a ausência da atualização: "Cadê a versão de nova geração para os consoles? Me ajuda aí!"
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Alguns fãs também demonstraram preocupação com o futuro do jogo diante da chegada de GTA 6: "Vocês estão ficando sem tempo. Quando GTA 6 sair, ninguém vai comprar versões de RDR2 ou GTA 4 para PS5. O interesse vai cair. É melhor lançar logo ou deixar para um remaster no PS6 em 2030", comentou outro jogador.
Lançado em 2018, Red Dead Redemption 2 continua sendo um dos títulos mais populares da Rockstar. Mesmo assim, muitos fãs acreditam que o estúdio tem priorizado totalmente o desenvolvimento de GTA 6, deixando o faroeste em segundo plano.
O post Red Dead Redemption 2: Fãs se revoltam com novo DLC gratuito da Rockstar apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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