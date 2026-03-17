Andrea Beltrão critica excesso de exposição por ser famosa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Andrea Beltrão, considerada uma das maiores atrizes em atividade do país, abriu o jogo sobre como lida com o fato de ser uma personalidade pública ao qual evita exposição excessiva na mídia.

Em entrevista ao programa Espelho, no Canal Brasil, apresentado por Lázaro Ramos, a artista falou sobre liberdade, criação artística e transformações na forma como se posicionam publicamente. "Essa necessidade de se expor o tempo todo, de estar sempre na pauta com opiniões, eu acho muito massacrante", iniciou.

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"Falta um certo silêncio"

"A falta de uma certa reserva, de um certo silêncio, um vazio, não saber o que dizer a respeito daquilo é uma coisa muito fundamental na nossa vida, na nossa maneira de viver bem e assumindo nossas fraquezas", opinou Andrea Beltrão. A atriz, por sua vez, ainda destacou a importância do silêncio e da vulnerabilidade.

"Nossa vida é costurada pelas poucas vitórias reais e também pelos fracassos, angústias e ignorâncias. Tudo isso alimenta a curiosidade e o desejo de conhecimento", refletiu ela.

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