Ministério da Cultura promove oficinas de capacitação gratuitas no DF

O Ministério da Cultura, em parceria com a Neoenergia e o Sesi, promove oficinas de capacitação pelo programa Rouanet no Interior no Distrito Federal até o dia 27 de março. A programação inclui atividades virtuais, transmitidas no canal do Youtube do Ministério, e presenciais, em Ceilândia e Planaltina.

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O projeto oferece oficinas de capacitação técnica para a elaboração, inscrição, execução e prestação de projetos culturais. Para se inscrever, é necessário ser pessoa jurídica atuante na cultura e sediada em regiões periféricas do Distrito Federal. O projeto também permite a inscrição de pessoas sem experiência prévia comprovada, caso este seja o primeiro contato com o sistema — a medida visa facilitar a entrada de novos agentes no mercado cultural e no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

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As inscrições podem ser feitas de forma virtual, por meio de formulário. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 200 mil para atuação nas áreas de artes cênicas, música, artes visuais, patrimônio ou humanidades.

O primeiro encontro presencial do programa acontece nesta quinta-feira (19/3), de 14h às 16h30, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Na sexta-feira (20/3) e no dia 27 de março, as atividades serão transmitidas pelo Youtube, a partir de 16h. A última oficina presencial no DF será no dia 24 de março, de 14h às 16h30, no Complexo Cultural de Planaltina.

Serviço

Rouanet no Interior

Do Ministério da Cultura, em parceria com Neoenergia e Sesi. Quinta-feira (19/3), na Praça do Cidadão, e no dia 24 de março, no Complexo Cultural de Planaltina, ambos de 14h às 16h30. Sexta-feira (20/3) e em 27 de março, com transmissão virtual pelo canal do Youtube do Ministério da Cultura. Inscrição gratuita e por meio de formulário on-line.