Teyana Taylor foi empurrada durante o Oscar; entenda o que aconteceu - (crédito: Observatorio do Cinema)

Teyana Taylor, estrela de Uma Batalha Após a Outra, protagonizou um momento tenso durante a cerimônia do Oscar 2026. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indicada ao prêmio de atriz coadjuvante discutindo com um homem que ela acusa de tê-la empurrado.

Nas imagens, Taylor repreende o homem diante de várias pessoas ao redor. Você é um homem colocando as mãos em uma mulher, afirma a atriz. Em seguida, ela repete que a atitude foi muito rude.

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A artista também afirma que foi empurrada enquanto todos celebravam a vitória do filme. Todo mundo está se divertindo. Mas quando você me empurra, é outra história, disse ela a uma mulher próxima. Não toque em mim, não me empurre.

Confusão aconteceu após vitória de Uma Batalha Após a Outra

Segundo uma fonte ouvida pela Variety, o incidente ocorreu após Uma Batalha Após a Outra vencer o Oscar de Melhor Filme.

A equipe do longa se preparava para tirar uma foto coletiva no palco quando o problema aconteceu. De acordo com o relato, executivos da Warner Bros., Pam Abdy e Mike DeLuca, estavam tentando subir ao palco.

A fonte afirma que Taylor desceu para ajudar Abdy e, ao tentar voltar ao palco, foi barrada por um segurança que teria usado força. Quando ela tentou voltar, um segurança tentou impedir e colocou as mãos nela, disse o informante.

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A situação teria escalado quando o segurança exigiu um pedido de desculpas. Ele disse você me deve um pedido de desculpas, e foi aí que ela ficou ainda mais irritada, relatou a fonte. Em comunicado enviado à imprensa, a empresa Security Industry Specialists afirmou que houve apenas um contato incidental durante o controle de uma área lotada e lamentou que a situação tenha escalado.

Taylor concorria ao prêmio de atriz coadjuvante, mas perdeu a estatueta para Amy Madigan pelo filme A Hora do Mal. Ainda assim, Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor da noite, levando seis prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.