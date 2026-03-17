



Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais nesta última segunda-feira (16/3), e fez um forte desabafo sobre etarismo. O ator questionou a forma como as pessoas comentam sobre sua aparência física relacionada à sua idade atual.

Através do Instagram, o ator criticou o hábito de receber frases que tentam rejuvenescer sua imagem como se fossem mensagens positivas. Eu tenho 55 anos. E eu tenho a aparência de um homem que tem 55 anos. Então, parem de dizer: ‘Nossa, você parece tem menos, eu não daria a idade que você tem", iniciou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Isso não é elogio"

Isso não é um elogio. Você está apenas reforçando a cultura da juventude, afirmou Carmo Dalla Vecchia. Na sequência, o marido do autor João Emanuel Carneiro explicou que não busca manter traços antigos, e comemorou a semelhança física com seus familiares.

Aliás, eu fico muito feliz quando eu me olho no espelho e percebo que estou cada vez, mais e mais, parecido com meu pai, disse o artista, concluindo que a maturidade é um sinal de êxito e permanência. E olha que bom isso! A quantidade de experiência que você adquiriu, de vida que você viveu, de história que você tem para contar, finalizou.

O texto Carmo Dalla Vecchia se revolta com frases etaristas sobre aparência: Isso não é elogio foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.