Atriz Tânia Maria diz não viajou para o Oscar por medo da guerra

Apesar de não ter ido presencialmente à premiação, Tânia recebeu uma homenagem em sua cidade natal - (crédito: ReproduÃ§Ã£o)

A atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana no filme O agente secreto, revelou que decidiu não viajar para a cerimônia do Oscar 2026, realizada nesse domingo (15/3), em Los Angeles. Aos 79 anos, ela afirmou que problemas de saúde e o receio de enfrentar uma longa viagem em meio a tensões internacionais pesaram na decisão de permanecer no Brasil.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho chegou à temporada de premiações com indicações em quatro categorias e gerou expectativa em torno da presença do elenco na cerimônia. Apesar disso, a atriz preferiu acompanhar o evento à distância.

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Em entrevista exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, Tânia explicou que tem um histórico de problemas respiratórios, consequência de cerca de 65 anos como fumante.

Segundo Tânia Maria, apesar de já ter realizado tratamento e estar recuperada, decidiu evitar uma viagem longa neste momento. A atriz também mencionou que o cenário internacional influenciou sua escolha.

De acordo com a atriz, o medo de viajar em um período marcado por conflitos ao redor do mundo acabou pesando na decisão de permanecer no país.

No longa O agente secreto, Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana, administradora do edifício onde o protagonista passa a viver enquanto tenta reconstruir a própria vida durante a ditadura militar brasileira.

A trama acompanha Armando, personagem vivido por Wagner Moura, um pesquisador que se torna alvo de perseguição política e tenta desaparecer em meio ao clima de repressão do período.

Mesmo sem estar presente na cerimônia, a atriz afirmou que acompanhou com entusiasmo a repercussão do filme e demonstrou orgulho pelo reconhecimento internacional da produção. Em suas redes sociais, a icônica Dona Sebastiana gravou um vídeo para Wagner Moura: “Wagner, meu filho, não se avexe, não! Você já não ganhou meu coração? Melhor que esse prêmio não tem!”

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Tânia recebeu uma homenagem calorosa em Parelhas (RN), sua cidade natal. No interior do Rio Grande do Norte, a comunidade em que ela morou preparou uma festa com direito a tapete vermelho improvisado na pracinha, discursos emocionados e até uma estatueta feita especialmente para ela.

Destaque no Fantástico, a chegada da atriz foi recebida com aplausos e frases em inglês inventadas na hora. “The Oscar go to diva Tânia Maria, queen of the Seridó”, gritou um dos moradores.

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*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe