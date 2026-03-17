Alana Cabral fala sobre 'Três Graças' e revela cena mais difícil da novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Atriz Alana Cabral falou sobre os desafios da personagem, bastidores das gravações e sonhos na carreira

A atriz Alana Cabral vive um momento especial na carreira ao integrar o elenco da novela Três Graças. Em entrevista a nossa coluna, a artista falou sobre o convite para o projeto, os desafios emocionais da personagem e também revelou qual cena foi a mais difícil de gravar até agora.

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Segundo Alana, o convite para participar da trama foi recebido com grande entusiasmo. A atriz contou que ficou especialmente tocada pela complexidade da personagem, que apresenta muitas camadas ao longo da história.

Foi uma alegria enorme. Quando recebi o convite e comecei a entender melhor a história, fiquei muito tocada pela complexidade da personagem. Ela tem muitas camadas, muitas contradições, e isso é um presente para qualquer atriz, explicou.

Na trama, a personagem vivida por Alana enfrenta diversos conflitos e momentos intensos. Por isso, algumas cenas exigiram uma preparação emocional maior.

A atriz revelou que a sequência do parto foi uma das mais desafiadoras durante as gravações.

As cenas mais intensas emocionalmente sempre acabam sendo as mais desafiadoras. A cena do parto com certeza foi uma delas, contou.

Apesar das dificuldades, Alana afirma que sempre encontra algum ponto de identificação com os personagens que interpreta.

No caso dela, me conecto muito com a força de seguir em frente mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ela tem uma resiliência muito grande, e isso é algo que admiro muito, afirmou.

Alguns momentos da novela também marcaram a artista durante o processo de gravação. Segundo ela, cenas que envolvem relações humanas profundas costumam ser as mais impactantes.

Especialmente aquelas que falam de relações humanas muito profundas, como família e afeto. Teve um momento específico em que a personagem precisa encarar uma verdade muito dura, e foi uma gravação que me marcou bastante, revelou.

Com a repercussão da novela, o público costuma comentar bastante nas redes sociais. Para Alana, essa interação faz parte do trabalho de quem está na televisão.

Quando o público reage, significa que a história está chegando até ele. Tento sempre olhar com carinho para esse retorno, mas também manter um certo equilíbrio para que isso não interfira demais no meu trabalho, disse.

Ao falar sobre sua trajetória, Alana destacou que cada personagem deixa uma marca importante em sua evolução como artista.

A atriz também revelou que tem vontade de interpretar papéis que a desafiem cada vez mais.

Tenho muita vontade de fazer personagens bem diferentes entre si, que me tirem da zona de conforto. Gosto muito de histórias que tragam mulheres fortes e complexas, explicou.

Entre os nomes com quem gostaria de dividir cena, ela citou grandes ícones da dramaturgia brasileira, como Tony Ramos, Zezé Motta e Fernanda Montenegro.

Bastidores da preparação

Antes de entrar em cena, a atriz costuma ter um momento de concentração para se conectar com o estado emocional da personagem.

Gosto de ter um momento de concentração antes de gravar. Às vezes releio a cena algumas vezes, respiro fundo e tento me conectar com o estado emocional da personagem naquele momento da história, explicou.

Questiona sobre o que gosta de fazer nos momentos de descanso, a atriz prefere atividades simples para relaxar.

Gosto muito de estar com as pessoas que amo, ouvir música, assistir filmes e ler. Esses momentos de pausa são muito importantes para recarregar as energias, contou.

Para a filha de Gerluce em Tres Graças, observar as pessoas e suas histórias é uma das maiores fontes de inspiração para seu trabalho.

As trajetórias de vida e as diferentes formas de ver o mundo são muito inspiradoras para quem trabalha com interpretação, concluiu.

Com talento, carisma e uma presença que chama atenção em cena, Alana Cabral segue conquistando seu espaço na televisão e despertando a curiosidade do público a cada novo trabalho. A atriz, que vem ganhando destaque na trama Três Graças, mostra que ainda tem muito a revelar ao longo da história.

Enquanto a novela avança e novos conflitos surgem na trama, a expectativa dos telespectadores cresce para descobrir quais serão os próximos passos de sua personagem e como ela poderá impactar diretamente o rumo da narrativa. Uma coisa é certa: Alana Cabral promete continuar dando o que falar nos próximos capítulos.

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