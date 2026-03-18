Clube de executivas fortalece presença feminina no mercado de seguros

Regina Lacerda, presidente do Clube das Executivas de Seguros do Brasil (CESB), em entrevista ao Podcast do Correio - (crédito: Carlos Vieira / CB / DA Press)

O incômodo com o machismo estrutural presente no ramo das seguradoras automotivas foi o grande responsável por fazer com que Regina Lacerda, corretora carioca com trajetória construída em Brasília, criasse um clube exclusivo para funcionárias mulheres. Em entrevista ao Podcast do Correio, Regina conta como a criação do Clube das Executivas de Seguros do Brasil e o lançamento do livro Executivas de seguros série Brasília fortaleceu conexões entre diversas mulheres do ramo.

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A ideia da criação do grupo, de acordo com Regina, partiu de experiências vividas durante a carreira de corretora. Conforme explicou durante a entrevista, muitas das tentativas de vendas acabaram frustradas mesmo diante da certeza de um bom trabalho. Melhor, inclusive, do que de muitos homens que, por ventura, vieram a se dar melhor.

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"O mercado de seguros sempre foi muito masculino. Nós (mulheres) somos 55% da força de trabalho do mercado de seguros. Mas, muitas pesquisas apontam que ainda não estamos em posições de liderança. Somos apenas 4% nos postos de CEO, por exemplo", ressalta. "Muitas vezes, perdi o negócio só pelo fato de que um outro homem concorria comigo, mesmo sabendo que meu produto era melhor, minha performance foi melhor, e o meu atendimento também. Mas, eu era mulher", acrescenta.

Regina conta que a ideia do grupo nasceu durante a pandemia. Em um momento de dificuldade para o ramo, já que os carros não precisavam estar nas ruas, a corretora relembra a criação do empreendimento começou por mensagens. "O ramo da corretagem sempre foi de muita festa. E aí, nos vimos, todos, obrigados a estar em casa. E aí, nos juntamos no WhatsApp, em 10 mulheres. No mesmo ano, já éramos 111, que são as fundadoras. Esse apoio foi fundamental para que as empresas não fechassem", se orgulha.

Hoje, de acordo com a corretora, outros estados já estão interessados em se espelhar no movimento para fazer os próprios clubes, assim como o que existe em Brasília. Em 2026, o grupo incorporou à própria estrutura ações nacionais, ao tornar-se Clube das Executivas de Seguros do Brasil.

Lançamento de livro é fruto da união que resultou na entidade

O livro Executivas de seguros série Brasília é, de acordo com Regina, a materialização de diferentes "pilares" elaborados pelas próprias participantes que as permitem usufruir do ambiente do clube. E, da mesma forma, se apoiar para que possam crescer cada vez mais dentro da profissão.

"O nosso intuito de fomentar algo social, como, por exemplo, trazer os homens para a discussão, para que pudessem entender as necessidades das mulheres na corretagem, fez com que o movimento crescesse. Assim, muitas mulheres se aproximaram, ao se identificarem, e decidiram fazer parte do conjunto", relembrou.

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"Assim, mais mulheres se conheceram, e passaram a ouvir mais histórias de mais mulheres, e, por consequência, a contratar mais mulheres. E, depois de cinco anos, nós olhamos para trás e entendemos que tínhamos muita história para contar. E percebemos a importância que teria contar essas histórias em um livro. Dessa maneira, podemos inspirar novas profissionais, e fazer com que as novas, da mesma forma, entendessem que a nossa trajetória é de dificuldade, assim como de todas as outras, mas, que é possível vencer", salientou.

O livro será lançado nesta quinta-feira (19/3), na Livraria da Travessa (CasaPark). Publicado pela Editora Infinita, a obra reúne 28 histórias de mulheres presentes no setor de seguros.

















