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Mercado de seguros

Executivas do mercado de seguros lançam livro sobre experiência na profissão

Publicação destaca perfis biográficos de mulheres que lideram e transformam a seguridade no Distrito Federal

Livro Executivas de Seguros Série Brasília - (crédito: Divulgação)
Livro Executivas de Seguros Série Brasília - (crédito: Divulgação)

O livro Executivas de seguros série Brasília será lançado nesta quinta-feira (19/3), na Livraria da Travessa (CasaPark). Publicado pela Editora Infinita, a obra reúne 28 histórias reais de mulheres executivas no setor de Seguros. 

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A ideia da publicação surgiu a partir de um movimento de fortalecimento da presença feminina no setor de seguros, liderado pelo CESB (Clube das Executivas de Seguros do Brasil), entidade criada em 2020 em Brasília e que vem ampliando sua atuação em outros territórios. 

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A obra conta com o prefácio escrito pela professora Sara Landini, presidente do Comitê Científico da AIDA (Associação Internacional de Direito de Seguros) e pela Regina Lacerda, presidente do CESB. Apenas do Distrito Federal, são mais 3 mil empresas corretoras de seguros e com cerca de 5 mil mulheres nesse meio. Em termos nacionais, as mulheres ocupam 55% de mão de obra da seguridade.


Serviço 

Executivas de Seguros Série Brasília

De 28 executivas do mercado de seguros. Editora Infinita, 324 páginas. R$ 79,90. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 15:22
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