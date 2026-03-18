Executivas do mercado de seguros lançam livro sobre experiência na profissão

O livro Executivas de seguros série Brasília será lançado nesta quinta-feira (19/3), na Livraria da Travessa (CasaPark). Publicado pela Editora Infinita, a obra reúne 28 histórias reais de mulheres executivas no setor de Seguros.

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A ideia da publicação surgiu a partir de um movimento de fortalecimento da presença feminina no setor de seguros, liderado pelo CESB (Clube das Executivas de Seguros do Brasil), entidade criada em 2020 em Brasília e que vem ampliando sua atuação em outros territórios.

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A obra conta com o prefácio escrito pela professora Sara Landini, presidente do Comitê Científico da AIDA (Associação Internacional de Direito de Seguros) e pela Regina Lacerda, presidente do CESB. Apenas do Distrito Federal, são mais 3 mil empresas corretoras de seguros e com cerca de 5 mil mulheres nesse meio. Em termos nacionais, as mulheres ocupam 55% de mão de obra da seguridade.





Serviço

Executivas de Seguros Série Brasília

De 28 executivas do mercado de seguros. Editora Infinita, 324 páginas. R$ 79,90.