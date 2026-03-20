Bruna Biancardi denuncia mensagens de ódio contra ela e filhas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta última quinta-feira (19/3), e realizou um desabafo sobre os ataques que ela e suas filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 8 meses, sofrem.

Através dos Stories do Instagram, a companheira de Neymar reuniu prints de mensagens de ódio, e pediu para não ser envolvida em situações que não dizem respeito a ela. Diariamente eu e minhas filhas sofremos hate e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns, dos muitos prints que tenho. TODOS OS LADOS RECEBEM ATAQUES! Eu não fico falando sobre isso porque graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas, iniciou ela.

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"Não me envolvam"

Bruna Biancardi destacou, por sua vez, que, apesar de não expor com frequência, lida constantemente com esse tipo de situação desgastante. Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor", continuou ela.

"Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e isso precisa acabar", finalizou Bruna.

O texto Bruna Biancardi denuncia mensagens de ódio contra ela e suas filhas: Não me envolvam foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.