Em crise, SBT não trata retomada da dramaturgia como prioridade para 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O SBT possui algumas prioridades traçadas para a sua programação ao longo deste ano, e dentre elas já com um prazo de vencimento, enquanto a retomada da dramaturgia, até agora, não se inclui em nenhum dessas perspectivas.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o setor em questão, ao qual foi desativado no ano passado, com o fim de A Caverna Encantada (2024), historicamente sempre foi um dos pilares da sua programação, e mesmo com um êxito menor no comparativo com as demais concorrentes, ainda assim possuía seu certo destaque.

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Ao longo dos últimos anos, a emissora da família Abravanel foi reforçando ainda mais a situação de destaque com a produção de tramas infanto-juvenis intermináveis, e histórias extremamente cansativas, o que trouxe resultados negativos, também, à audiência.

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Há, aliás, o desejo do alto escalão do SBT sobre a retomada da produção de suas novelas originais, mas o custeamento, por sua vez, continua exigindo alguns estudos e análises, como avaliação no hábito de consumo atual e o crescimento das plataformas digitais do seu público. O fato é que, o retorno do setor de dramaturgia, até o presente momento, não é mais uma prioridade.