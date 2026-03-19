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Em crise, SBT não trata retomada da dramaturgia como prioridade para 2026

Dramaturgia segue fora dos planos imediatos da emissora de Silvio Santos

Em crise, SBT não trata retomada da dramaturgia como prioridade para 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Em crise, SBT não trata retomada da dramaturgia como prioridade para 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O SBT possui algumas prioridades traçadas para a sua programação ao longo deste ano, e dentre elas já com um prazo de vencimento, enquanto a retomada da dramaturgia, até agora, não se inclui em nenhum dessas perspectivas.

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Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o setor em questão, ao qual foi desativado no ano passado, com o fim de A Caverna Encantada (2024), historicamente sempre foi um dos pilares da sua programação, e mesmo com um êxito menor no comparativo com as demais concorrentes, ainda assim possuía seu certo destaque.

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Ao longo dos últimos anos, a emissora da família Abravanel foi reforçando ainda mais a situação de destaque com a produção de tramas infanto-juvenis intermináveis, e histórias extremamente cansativas, o que trouxe resultados negativos, também, à audiência.

Há, aliás, o desejo do alto escalão do SBT sobre a retomada da produção de suas novelas originais, mas o custeamento, por sua vez, continua exigindo alguns estudos e análises, como avaliação no hábito de consumo atual e o crescimento das plataformas digitais do seu público. O fato é que, o retorno do setor de dramaturgia, até o presente momento, não é mais uma prioridade.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 19/03/2026 20:53 / atualizado em 19/03/2026 20:55
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