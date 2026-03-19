Série com Nicole Kidman se torna a mais vista do Prime Video nesta semana

Série estrelada por Nicole Kidman se torna a mais vista do Prime Video nesta semana, mas detalhe divide o público - (crédito: Observatorio da TV)





A produção Scarpetta: Médica Legista alcançou o topo entre os títulos mais assistidos do Prime Video no Brasil nesta semana, impulsionada pelo nome de peso de Nicole Kidman no papel principal. Ainda assim, o sucesso em audiência não tem sido acompanhado por uma aprovação unânime.

Na trama, a personagem Kay Scarpetta retorna à sua antiga função como médica legista enquanto se depara com uma nova onda de crimes que parecem ter ligação direta com investigações do passado. A narrativa alterna entre diferentes períodos da vida da protagonista, buscando aprofundar tanto os casos quanto seus conflitos pessoais.

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O elenco também conta com nomes como Jamie Lee Curtis e Bobby Cannavale, o que reforça o apelo da série. No entanto, justamente alguns aspectos criativos têm gerado debate entre os espectadores, especialmente a forma como a protagonista foi retratada em comparação aos livros de Patricia Cornwell.

Entre as críticas mais recorrentes estão o ritmo considerado arrastado e a inserção de elementos modernos que, para parte do público, destoam do tom clássico das histórias originais. Por outro lado, há quem destaque a atmosfera sombria e as atuações como pontos fortes da produção.

Assim, mesmo liderando o ranking da plataforma, a série se consolida como um daqueles casos em que popularidade e aprovação caminham em direções diferentes.