



Três Graças está cada vez mais próxima da reta final. A novela das nove, em cartaz desde outubro, é prevista para ser concluída em maio, mas até lá, a Globo pretende adotar uma estratégia com o objetivo de atrair mais público.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a expectativa é que os artistas que integram o elenco participem de uma verdadeira maratona de aparições nos programas da emissora, como Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você e Domingão com Huck.

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O objetivo, inclusive, é que Três Graças conquiste um fôlego suficiente para se igualar ou até mesmo superar os recordes alcançados pela antecessora, o remake de Vale Tudo (2025), no Ibope. À época, o folhetim teve um início conturbado, mas recuperou o público na reta final e se afastou do título de maior fracasso da faixa.

Com o último capítulo marcado para o dia 15 de maio, Três Graças atualmente possui média geral e parcial de 21,9 pontos na Grande São Paulo, sendo o segundo pior desempenho de uma trama na faixa. Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, será a sucessora da história.

O texto Globo aposta em força-tarefa para impulsionar Três Graças na reta final foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.