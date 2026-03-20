Alane Dias é atropelada no Rio e desabafa: "Muito rápido" - (crédito: Reprodução/ Instagram @alane)





Alane Dias, nos stories do seu perfil na rede social, nesta quinta-feira (19/3), chocou os fãs ao revelar que foi atropelada por uma moto, no Rio de Janeiro.

"Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu fui atropelada por uma moto. Acreditam?", começou.

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"Não foi nada grave, por isso estou aqui falando, mas caí no chão. Estava voltando da academia, de bike, e foi tudo muito rápido. Mas estou bem, acrescentou.

Alane Dias também confessou que recebeu suporte do motociclista. "Ele ficou desesperado, perguntando se eu estava bem, querendo ajudar. Mas eu disse que estava tudo certo e segui meu caminho", explicou.